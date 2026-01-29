Μελέτη σε 3.157 ασθενείς με νευρολογικές εκδηλώσεις του post-acute sequelae της λοίμωξης COVID-19 (Neuro-PASC) συγκρίνει διαφορετικές χώρες: ΗΠΑ, Κολομβία, Νιγηρία και Ινδία.

Οι συχνότερες νευρολογικές εκδηλώσεις ήταν το brain fog, η μυαλγία, η ζάλη, ο πόνος κεφαλής και οι αισθητηριακές διαταραχές, με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις ΗΠΑ και την χαμηλότερη στην Ινδία.

Υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα συμπτώματα τόσο νευρολογικά όσο και μη, με τις ΗΠΑ και την Κολομβία να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε ομάδες τόσο νοσηλευόμενων (PNP) όσο και μη νοσηλευόμενων (NNP).



Μελέτη για το Long COVID αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στα νευρολογικά συμπτώματα μεταξύ χωρών με διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία, τη Νιγηρία και την Ινδία. Η μελέτη, η οποία διενεργήθηκε μεταξύ 2020 και 2025, εξέτασε περισσότερους από 3.000 ενήλικες με νευρολογικές εκδηλώσεις μετά τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 (Neuro-PASC).

Οι επιστήμονες συνέκριναν δημογραφικά χαρακτηριστικά, συννοσηρότητες, γνωστικές επιδόσεις και ποιότητα ζωής, διαπιστώνοντας ότι η επιβάρυνση των συμπτωμάτων διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή. Οι ασθενείς στις ΗΠΑ και την Κολομβία ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά συμπτωμάτων όπως brain fog, μυαλγίες, ζάλη και κεφαλαλγίες, ενώ στην Ινδία τα ποσοστά ήταν τα χαμηλότερα.

Διαφορές ανά ήπειρο και κοινωνικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πολιτισμικοί παράγοντες και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντιλαμβάνονται και αναφέρουν τα συμπτώματά τους. Στη Νιγηρία και την Ινδία, η αναφορά ψυχολογικών ή γνωστικών δυσκολιών ήταν σαφώς περιορισμένη, πιθανώς λόγω κοινωνικού στίγματος ή διαφορετικών αντιλήψεων για την ψυχική υγεία.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία, όπου η συζήτηση για ψυχικά και γνωστικά ζητήματα είναι πιο ανοικτή, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πολύ υψηλότερα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και γνωστικής κόπωσης. Οι διαφορές αυτές επιβεβαιώθηκαν και μέσω στατιστικών αναλύσεων που έδειξαν ότι οι ασθενείς των δύο αυτών χωρών παρουσίαζαν συνολικά βαρύτερο προφίλ συμπτωμάτων.

Γνωστικές και ψυχολογικές επιπτώσεις

Η έρευνα κατέδειξε ότι το γνωστικό έλλειμμα ήταν πιο έντονο στις ΗΠΑ (34,6% των νοσηλευθέντων) και λιγότερο στην Ινδία (5,5%). Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στους μη νοσηλευθέντες ασθενείς. Στις κλίμακες αξιολόγησης ποιότητας ζωής, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων σε ΗΠΑ και Κολομβία ανέφεραν επιδείνωση λόγω κατάθλιψης ή άγχους, έναντι μόλις 16% στην Ινδία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η χρήση διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης ανά χώρα καθιστά δύσκολη την πλήρη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, ωστόσο οι τάσεις είναι σαφείς: το Neuro-PASC αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο με διαφορετική ένταση και έκφραση ανάλογα με τα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα.

Ανάγκη για παγκόσμια προσαρμογή της μετα-κορωνοϊκής φροντίδας

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η μακρά COVID θα συνεχίσει να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς η νόσος έχει καταστεί ενδημική. Οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη ανάπτυξης πολιτισμικά προσαρμοσμένων εργαλείων ανίχνευσης και φροντίδας μετα-COVID, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γνωστικές και ψυχολογικές συνέπειες της νόσου.

Όπως σημειώνουν, η ενσωμάτωση της μετα-κορωνοϊκής φροντίδας στα εθνικά συστήματα υγείας είναι κρίσιμη για την υποστήριξη των ασθενών με νευρολογικές επιπλοκές και την αποκατάσταση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής τους.