Από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης με κύρια αποστολή του την παρέμβαση που πραγματοποίησε χθες (28/1) εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην κρίσιμη Ανοιχτή Συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τη Γάζα στο επίκεντρο, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε, μέσω της ομιλίας του στον ΟΗΕ αλλά και μέσω δηλώσεων που έκανε στην ΕΡΤ, σαφή μηνύματα «εντός και εκτός των τειχών».

Με φόντο το εύθραυστο γεωπολιτικό σκηνικό και τις πρόσφατες κινήσεις Τραμπ σε σχέση με το Συμβούλιο Ειρήνης – του οποίου την αρχική εντολή που υπερψηφίστηκε από τον ΟΗΕ για προσωρινή δικαιοδοσία αποκλειστικά στην περιοχή της Γάζας ο ίδιος επέκτεινε για κάθε περιοχή και εις το διηνεκές δημιουργώντας έτσι έναν παράλληλο ΟΗΕ χωρίς κανόνες – ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επέλεξε να δώσει έμφαση στην ανάγκη διαλόγου μέσω του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Ελλάδα και επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Ελλάδα συνεχίζει τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας με σαφήνεια σκοπού και έντονο αίσθημα ευθύνης. Σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές σύστημα αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις, ο ΟΗΕ —και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας— συνεχίζουν να αποτελούν το κεντρικό και αναντικατάστατο πλαίσιο διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικής δράσης υπέρ της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας εδράζεται ακλόνητα στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών που αυτός κατοχυρώνει, ήτοι στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, στο απαραβίαστο των συνόρων και στην απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας. Οι αρχές αυτές δεν αποτελούν αφηρημένα ιδεώδη. Συνιστούν το θεμέλιο μιας σταθερής διεθνούς τάξης και καθοδηγούν το συλλογικό μας έργο στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην αρχή της παρέμβασής του στον ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς μια βιώσιμη εκεχειρία καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, το οποίο, όπως ο ίδιος επεσήμανε, ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε εμφατικά την πρόθεση της Ελλάδας να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα στη Γάζα, υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι διατηρεί παραδοσιακές ισχυρές σχέσεις με όλο τον αραβικό κόσμο αλλά και με το Ισραήλ, με το οποίο μάλιστα διαθέτει στρατηγική σχέση. Η συγκεκριμένη αποστροφή αφορά σαφώς και την κινητικότητα που καταγράφει η Τουρκία ως προς την επόμενη μέρα στη Γάζα, συνυπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο ως ισόβιο επικεφαλής.

Παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ

Στη διαφύλαξη του ρόλου του ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με το πέρας της μακράς συνάντησης που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, υπερτονίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας παγκόσμιας συμμαχίας υπό την ομπρέλα του Οργανισμούμε στόχο τον έλεγχο των ενόπλων συρράξεων προτού αυτές απειλήσουν τη διεθνή ασφάλεια – μήνυμα που σαφώς αφορά την προσπάθεια παράλληλης λειτουργίας οργάνου για την αντιμετώπιση συρράξεων από τον Τραμπ μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης και όσων συντάχθηκαν με αυτό ελπίζοντας σε ευνοϊκή – εκτός κανόνων Διεθνούς Δικαίου – μεταχείριση.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις ένοπλες αυτές συγκρούσεις για να μην αποτελέσουν ένα ναρκοπέδιο για τη διεθνή ασφάλεια», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, λέγοντας πως με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ συζήτησαν ζητήματα που ανάγονται στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

«Επέμεινα στο γεγονός ότι η άποψη της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει οι διεθνείς οργανισμοί και ειδικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να παραμείνει στο προσκήνιο των προσπαθειών για τη δικαιοκρατία, για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή. Ο δρόμος, τον οποίο έχουμε ακολουθήσει, ο δρόμος του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς πολυμέρειας θα πρέπει να παραμείνει ισχυρός. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διαχρονικά ήταν το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη και θα πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Είναι η ελπίδα για να έχουμε μία παγκόσμια βιώσιμη ειρήνη και ευημερία», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κυπριακό και άτυπη πενταμερής

Στο πλαίσιο της μακράς συζήτησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, τέθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο και τα ζητήματα που αφορούν στο Κυπριακό – το οποίο αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία με στόχο να συγκληθεί εντός της θητείας Γκουτέρες που λήγει στο τέλος του 2026 η επόμενη άτυπη πενταμερής, με την Αθήνα να γνωρίζει πως έως το τέλος Ιουνίου που διαρκεί η κυπριακή προεδρία στην ΕΕ δεν αναμένεται να σημειωθεί πρόοδος λόγω της στάσης που τηρεί επ’αυτού η Άγκυρα – καθώς και στην υπόθεση της Λιβύης και της Συρίας, με φόντο πάντα και τη διείσδυση της Τουρκίας στις εν λόγω περιοχές.

Λιβύη και Συρία με το βλέμμα στην Τουρκία

Για το ζήτημα της Λιβύης, όπου επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πολιτική λύση στη διχασμένη χώρα, με την Ελλάδα να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό πως μετέφερε στον Αντόνιο Γκουτέρες και ζητήματα που του έθεσαν οι Λίβυοι καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Πρόσφατα, πάντως, επιτροπή και από τις δύο πλευρές ζήτησε από την Ελλάδα συνδρομή μέσω του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας όπου η Ελλάδα είναι μέλος έως το τέλος του 2026 σχετικά με την προστασία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία λέγεται ότι φτάνουν τα 150 δις καθώς και ότι τα εποφθαλμιά η Ρωσία και η Τουρκία, την ώρα που η διχασμένη χώρα τα έχει ανάγκη για την ανοικοδόμησή της.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ από τη Νέα Υόρκη έκανε ειδική αναφορά και στο ζήτημα της Συρίας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα της Συρίας. Θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως οι συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός οι οποίες έχουν συναφθεί. Κάθε φαινόμενο βίας θα πρέπει να τυγχάνει πολύ εξειδικευμένης έρευνας και να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία. Η κυβέρνηση της Συρίας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύρων πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων». Είναι, άλλωστε, γνωστό πως ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Συρίας (και όχι μόνο) προσεχώς, σύμφωνα με σχετική αναφορά από ελληνικές διπλωματικές πηγές εντός Δεκεμβρίου.

Απάντηση στη συζήτηση για τα Ίμια στη Βουλή

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, με φόντο τα όσα διημείφθησαν χθες στη βουλή σε συζήτηση για την κρίση των Ιμίων – και μια ατυχή αποστροφή του Μακάριου Λαζαρίδη – απευθυνόμενος τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Αθήνα επανέλαβε εμφατικά πως το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν παρέλειψε να εκφράσει και τα ειλικρινή του συλληπητήρια για την απώλεια των επτά νέων στη Ρουμανία ενημερώνοντας, παράλληλα, για τις κινήσεις της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με την επιστροφή των σορών με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και με την επιστροφή του τραυματία μέσω ειδικής πτήσης του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω παροχή νοσηλείας στη Θεσσαλονίκη.