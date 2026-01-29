Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η οικογένεια Πολίτη είναι και πάλι εδώ, έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καθημερινά απρόοπτα που προκύπτουν σε κάθε σπίτι με παιδιά, προτείνοντας λύσεις που μόνο ο Μιχάλης και η Σάρα θα μπορούσαν να σκαρφιστούν.

Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, θα μάθουμε τα νέα των αγαπημένων μας ηρώων, ενώ παράλληλα, η Σάρα και ο Μιχάλης αναζητούν ό,τι κάθε γονιός: λίγο προσωπικό χρόνο.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά»:

Επεισόδιο 1 – «Νέα» (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου)

Η οικογένεια Πολίτη – ο Μιχάλης, η Σάρα, ο Τάσος και η Χαρά – επιστρέφει δριμύτερη. Μαζί τους, η πάντα επικριτική γιαγιά Αντιγόνη, ο αυστηρός κυρ-Στέλιος, αλλά και η Ιωάννα με τον Έκτορα και τον γιο τους, Μαξιμιλιανό. Το παζλ συμπληρώνουν οι κολλητοί, Στέλλα και Σταύρος, ο Τόνι, το εκκεντρικό αφεντικό της Urbanic, καθώς και οι Gen Z εργοδότες της Σάρας, Σόφη και Στεφ. Τι νέα έχει να μοιραστεί μαζί μας η οικογένεια Πολίτη;

Επεισόδιο 2 – «Βραδινός χρόνος» (Κυριακή 1 Φεβρουαρίου)

Ο Μιχάλης και η Σάρα θέτουν σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο: να βάλουν τα παιδιά νωρίς για ύπνο ώστε να κερδίσουν λίγο πολύτιμο χρόνο για τους δυο τους. Η αποστολή τους, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη από όσο περίμεναν. Η Σάρα προσπαθεί να εκμαιεύσει από τη Στέλλα λεπτομέρειες για ένα μυστικό της, ενώ ο Σταύρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέμεσή του, τον Αλέξη από το λογιστήριο.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00