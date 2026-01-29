Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:Ξεκινούν άμεσα την αναθεώρηση

Σύνταγμα: Πιο γρήγορα οι αλλαγές

  • Εντός Φεβρουαρίου η συγκρότηση της προαναθεωρητικής επιτροπής
  • Στόχος να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση έως τον Απρίλιο
  • Γιατί το Μαξίµου αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες
  • Τηλεφωνήματα Γεραπετρίτη σε  βουλευτές της ΝΔ
  • Γιατί τροφοδοτούνται εκλογικά σενάρια

Ακυβέρνητο το βανάκι στην πορεία προς το θάνατο

Όλα τα σενάρια που εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες

  • Από θαύµα ζουν οι τραυµατίες
  • Πώς λειτουργεί το σύστηµα Lane Assist

Μινεσότα 

Οξύνει τα πάθη η επίθεση στη Βουλευτή

  • «Μόνη της το έστησε» λέει ο Τραμπ για την Ιλχάν Ομάρ του Δημοκρατικού Κόμματος

Σάρα Μαλάλι

Η πρώτη γυναίκα που χρίστηκε αρχιεπίσκοπος

Κυκλοφοριακό

Παρεμβάσεις σε τρεις φάσεις στον Κηφισό

  • Και γιατί παραπονούνται οι δηµότες στον δήµαρχο Αθηναίων

ΟΜΑΔΑ

Αγιαξ – Ολυμπιακός: 1-2

Η πιο μεγάλη πρόκριση από την ομάδα που αγαπά τις υπερβάσεις

Στα play Offs με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Baskettalk
Τελευταία Νέα