Ολοκληρώθηκε η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που αφορά τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Οι κατηγορούμενοι, τέσσερις ιδιώτες-επιχειρηματίες, άσκησαν το δικαίωμά τους να μην απολογηθούν κατά τη δίκη.

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπου ο εισαγγελέας της έδρας θα παρουσιάσει την πρότασή του για τους κατηγορουμένους σχετικά με αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υπόθεση και παραβίαση νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης της δικαιοσύνης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, μια υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της δίκης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου κήρυξε το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, στη διάρκεια της οποίας προέκυψαν κρίσιμα στοιχεία, τα οποία είχαν μείνει έξω από τα προηγούμενα δικονομικά στάδια. Η διαδικασία έκλεισε χωρίς τις απολογίες των κατηγορουμένων, οι οποίοι κάνοντας χρήση δικαιώματος που τους δίνει ο νόμος, επέλεξαν να μην εμφανιστούν στο ακροατήριο να απολογηθούν και να απαντήσουν σε όσες ερωτήσεις τυχόν τους ετίθετο από την έδρα, που όλο αυτό τον καιρό διερευνά ενδελεχώς την υπόθεση, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της.

Ο προβολέας της δίκης στη επόμενη συνεδρίαση που ορίστηκε για τη Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου θα στραφεί στον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος αξιολογώντας τις ενδιαφέρουσες μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων θα διατυπώσει την πρόταση του για τους τέσσερις κατηγορουμένους ιδιώτες-επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα που συνδέονται με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και την παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Αμέσως μετά η «σκυτάλη» των αγορεύσεων θα περάσει στους δικηγόρους υποστήριξης κατηγορίας, που εκπροσωπούν τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού predator , που από την πρώτη στιγμή, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επέλεξαν το δρόμο της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση της τόσο σοβαρής αυτής υπόθεσης. Τελευταίοι θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι από τη αρχή αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που οδήγησαν στην παραπομπή τους σε δίκη.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Μιας απόφασης που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές για διαφορετικούς βεβαίως λόγους . Όπως επίσης με ενδιαφέρον αναμένεται η ενδεχόμενη κρίση του δικαστηρίου που μπορεί να οδηγήσει στην ανάσυρση από το αρχείο των μηνύσεων του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη, για το σκέλος που αφορά στην πορεία της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων, με βάση όσα προέκυψαν από την πολύμηνη διαδικασία μετά την εξέταση του κατόχου της και την κίνηση του επίμαχου λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξετάστηκε ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης, Αντώνης Καραθανάσης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος είχε το ρόλο τεχνικού συμβούλου για θέματα τεχνικής φύσεως. Ο μάρτυρας με βάση τις γνώσεις του αμφισβήτησε τις εκθέσεις του citizen lab και τα «εργαλεία» που χρησιμοποίησε για να οδηγηθεί στο συμπέρασμα για το κακόβουλο λογισμικό predator.

Όπως είπε, πάσχει σε πολλά σημεία που άπτονται τα πρωτόκολλα και «δεν νοείται ανάλυση χωρίς δημιουργία πιστού εγκληματολογικού αντιγράφου». Επίσης ο μάρτυρας αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εκθέσεων της Meta και της Διεθνούς Αμνηστίας, εξηγώντας γιατί έχει οδηγηθεί σε αυτήν την άποψη με βάση και όσα έχει διαβάσει από τα έγγραφα της δικογραφίας. Ο κ. Καραθανασης δέχθηκε βροχή ερωτήσεων τόσο από το πρόεδρο και το εισαγγελεα του δικαστηρίου όσο και από τον δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος με τη σειρά του αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσης του μάρτυρα .