Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην παραλιακή ζώνη της Σαγιάδας, καθώς η υπερχείλιση της θάλασσας έχει οδηγήσει σε πλημμύρες σε τμήματα του οδοστρώματος, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το θαλασσινό νερό έχει καλύψει μεγάλο μέρος της παραλιακής οδού, σχηματίζοντας εκτεταμένες «λίμνες» πάνω στο δρόμο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία τα νερά έχουν φτάσει σε ελάχιστη απόσταση από καταστήματα, με τον κίνδυνο να εισέλθουν στους χώρους τους να είναι πλέον υπαρκτός.

Αρκετά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη η κακοκαιρία Kristin στην Ηλεία. Δρόμοι και υπόγεια στη Βάρδα έχουν πλημμυρίσει, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα ενώ καταγράφηκαν ζημιές στο στέγαστρο του ναού αλλά και σε σπίτι στην περιοχή της Μίνθης.

Στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από δύο σπίτια οικογένειες, καθώς ο δρόμος έξω από τα σπίτια τους είχε πλημμυρίσει. Στη Βάρδα, η κακοκαιρία έδειξε τα «δόντια» της με ισχυρές βροχές προκαλώντας πλημμύρες τόσο στους δρόμους όσο και στα υπόγεια 2 σπιτιών.

Μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και της Περιφέρειας εργάζονται συνεχώς για να καθαρίσουν δρόμους που έχουν γεμίσει με φερτά υλικά και λάσπες.

Στους δήμους Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και σήμερα μιας και οι επιπτώσεις της προηγούμενης κακοκαιρίας αλλά και των σημερινών βροχών έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή της Φιγαλείας και των γύρω χωριών. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λάσπες και βράχια ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και στο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού επικαιροποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το αρχικό δελτίο που εκδόθηκε την Τετάρτη 28/1.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, έως τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στη δυτική Πελοπόννησο, μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στη Θράκη, μέχρι το βράδυ.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. ε. Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη – Τροποποιήσεις δρομολογίων Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και στο νότιο Ιόνιο, ενώ στο βόρειο Αιγαίο ισχύουν κατά τόπους απαγορευτικά για μικρότερα πλοία. Αν και γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει εκδοθεί, έχουν ήδη σημειωθεί τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Λόγω των νοτίων ανέμων και του έντονου κυματισμού, συστήνεται στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία πριν από κάθε μετακίνηση.