Συνελήφθη 48χρονος στη Λαμία για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, τις οποίες φέρεται να διαπράττει από τα 12 χρόνια της.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του κοριτσιού, αδελφή του άνδρα, μετά από εκμυστηρεύσεις της ανήλικης στις γυναίκες της οικογένειας.

Οι ασελγείς πράξεις ξεκίνησαν το 2023 και συνεχίστηκαν έως το 2026, με τελευταία καταγεγραμμένη φορά τα περασμένα Χριστούγεννα, ενώ περιλαμβάνονται και παρενοχλήσεις μέσω μηνυμάτων σε κοινωνική πλατφόρμα.

Στη Λαμία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, από τότε που το κορίτσι ήταν μόλις 12 ετών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1/26) στο σπίτι του κατηγορούμενου, έπειτα από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του παιδιού. Η ανήλικη είχε αποκαλύψει στη μητέρα της και σε μια θεία της τις πράξεις του θείου της, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβαιναν τα τελευταία τρία χρόνια.

Από το 2023, ο 48χρονος φέρεται να οδηγούσε την ανιψιά του σε απομονωμένα σημεία με το αυτοκίνητό του, όπου προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με την τελευταία περίπτωση να σημειώνεται τα περασμένα Χριστούγεννα. Παράλληλα, φέρεται να συνέχισε να παρενοχλεί το κορίτσι και μέσα στο 2026, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που του επέτρεπε να έχει πρόσβαση στο σπίτι της οικογένειας.

Οι προθέσεις του, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώνονταν και σε μηνύματα που είχε στείλει μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και τα στοιχεία φέρεται να επιβεβαιώθηκαν και ιατροδικαστικά. Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου, του βιασμού και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Με τους δικηγόρους του, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτριο Κρούπη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 10 το πρωί.