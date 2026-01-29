Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ενισχυμένων ανέμων.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα ταχύπλοα δελφίνια ακυρώθηκαν, ενώ τα συμβατικά πλοία συνεχίζουν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, εκτελείται κανονικά το πρωινό δρομολόγιο προς τις Κυκλάδες, αλλά ακυρώθηκε το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Αλλαγές σημειώνονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ενισχυμένων ανέμων.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Αντίθετα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να είναι πρόσκαιρη, με τα φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως θυελλώδεις στα πελάγη, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή. Παράλληλα, οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας.

Γενική εικόνα του καιρού

Νεφώσεις και βροχές αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με σποραδικές καταιγίδες που αρχικά θα εκδηλωθούν στα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά διαστήματα, κυρίως μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ αργότερα θα πλήξουν τη δυτική Πελοπόννησο, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη Θράκη από το μεσημέρι έως το βράδυ. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς.

Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι στα βορειοδυτικά και έως το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες στην κεντρική Στερεά. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Ισχυροί νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται καταιγίδες με εξασθένηση το πρωί και νέα ενίσχυση τη νύχτα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στα νότια.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες, εντονότερες στα δυτικά από το βράδυ. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Σχεδόν αμετάβλητη θερμοκρασία.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικά ισχυρές στα δυτικά και βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας χώρας. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.