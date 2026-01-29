Ένας 16χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε 14χρονο μαθητή γυμνασίου στο Αίγιο, το πρωί της Τετάρτης 28.01.26.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων που υπέστη από την επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη εντός γυμνασίου της περιοχής και ερευνάται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε γυμνάσιο του Αιγίου, με εμπλεκόμενους δύο ανήλικους μαθητές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, δράστης φέρεται να είναι ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (28 Ιανουαρίου 2026) επιτέθηκε και γρονθοκόπησε έναν 13χρονο συμμαθητή του. Ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών, σε βάρος του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή. Παράλληλα, σε βάρος του πατέρα του ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε σχολικό συγκρότημα της πόλης, όταν ο 15χρονος κινήθηκε απειλητικά προς τον 13χρονο, προκαλώντας του φόβο και αναστάτωση, και στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τόσο του ανήλικου δράστη όσο και του πατέρα του.

Νέο περιστατικό επίθεσης ανηλίκων στο Αίγιο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, είχε σημειωθεί ακόμη ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο Αίγιο, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται και να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από συνομήλικό του έξω από το Ειδικό Σχολείο της περιοχής, το μεσημέρι της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου). Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και κατόπιν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.