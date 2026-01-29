Συναγερμός έχει σημάνει στο Χαϊδάρι για την εξαφάνιση του 38χρονου Νίκου Σακελλαρίδη το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο οργανισμός ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 38χρονου, ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» και η Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Στο σημείο επιχειρούν επίσης οι εθελοντικές ομάδες ΔΕΛΤΑ και ΕΕΕΔΕΑ (Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής).

Τα χαρακτηριστικά του 38χρονου

Ο Νίκος Σακελλαρίδης έχει ύψος 1,74 μ., ζυγίζει περίπου 68 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, φοράει γυαλιά μυωπίας και διατηρεί γένια περίπου μιας εβδομάδας.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο-μπλε μπουφάν NAUTICA, τζιν παντελόνι, γκρι ανοιχτό φούτερ και αθλητικά παπούτσια.

Έκκληση για πληροφορίες

Όποιος γνωρίζει κάτι για την εξαφάνιση του 38χρονου καλείται να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.