Το μεγαλύτερο ηλεκτρικό SUV της Κίνας, το Nio ES9 , παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια χειμερινών δοκιμών στη βόρεια περιοχή. Το ES9 θα εισέλθει στην εγχώρια αγορά φέτος για να γίνει η απόλυτη ναυαρχίδα της σειράς. Έχει μήκος αμαξώματος περίπου 5,4 μέτρα και μέγιστη ισχύ 697 ίππων.

To Kινέζικο αυτοκίνητο υποβάλλεται σε δοκιμές σε κρύο καιρό στο Yakeshi της Εσωτερικής Μογγολίας. Είναι γνωστό ως ένα από τα πιο κρύα μέρη στην Κίνα, με θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από τους -30°C. Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε φοράει περίπλοκο καμουφλάζ με βαμμένα φώτα πορείας. Ωστόσο, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το τεράστιο ES9 από έναν αισθητήρα LiDAR και δύο κάμερες στην οροφή.