Νέα άδεια έξι ημερών με αποδοχές θεσπίζεται για τους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων, σύμφωνα με τον νόμο 5270/2026. Η άδεια αυτή παρέχεται επιπλέον των ημερών που ήδη δικαιούνται από άλλες διατάξεις και αφορά τόσο τους δημοσίους όσο και τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 9/23.01.2026, ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Τι προβλέπει το άρθρο 20 του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 20, προστίθεται νέα παράγραφος στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, η οποία καθορίζει τη συγκεκριμένη παροχή άδειας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται: «Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας υπάλληλος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος.»

Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντίστοιχη προσθήκη στον σχετικό κώδικα. Έτσι, η νέα άδεια ισχύει οριζόντια για όλο το δημόσιο και αυτοδιοικητικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις αυτές.

Η διάταξη ενισχύει την κοινωνική προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών και αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών σε αυτές τις περιπτώσεις, παρέχοντας επιπλέον στήριξη στους εργαζόμενους γονείς του δημόσιου τομέα.