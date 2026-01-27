Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό σε συμβάν που εμπλέκει μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ στην Αριζόνα.

Το περιστατικό διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα βρίσκεται στο σημείο και συνεργάζεται με το FBI.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια περιστατικού με τη συμμετοχή μελών της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ στην Αριζόνα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News που επικαλείται την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Σε ανακοίνωσή του, ο σερίφης Κρις Νάνος ανέφερε ότι η Συνοριοφυλακή των ΗΠΑ ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυρών την Τρίτη στην Αριζόνα. Όπως σημείωσε, το γραφείο του συνεργάζεται με το FBI και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το NBC News μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη, ότι ένα άτομο δέχθηκε πυρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Πίμα, όπου βρίσκεται και η πόλη Τούσον, κοντά στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του δικτύου για σχολιασμό.

Αναζωπύρωση αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή ΜΕΘ, Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα.

Σε συνδυασμό με τον θάνατο της επίσης 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα τον ίδιο μήνα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτική κρίση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, έχει αναζωπυρώσει την οργή για τις επιθετικές τακτικές των ομοσπονδιακών δυνάμεων που επιχειρούν σε αμερικανικές πόλεις.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, ενισχύοντας την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπου έχουν σημειωθεί επανειλημμένα συγκρούσεις με κατοίκους.

Σύμφωνα με το NBC News, η υπόθεση στην Αριζόνα παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τη συμμετοχή του FBI και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.