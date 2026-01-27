Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προετοιμάζεται για συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή νέας δεκαετούς διμερούς συμφωνίας ασφαλείας.

Η νέα συμφωνία στοχεύει στην επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, εν μέσω ανησυχιών για τη διακοπή των υφιστάμενων στρατιωτικών δωρεών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, κρίσιμης για την ασφάλεια της χώρας του.

Το Ισραήλ, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προετοιμάζεται για συνομιλίες με τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια νέα δεκαετή συμφωνία ασφαλείας, με στόχο την παράταση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης. Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, οι ισραηλινοί ηγέτες σχεδιάζουν παράλληλα ένα μέλλον με μειωμένες αμερικανικές επιχορηγήσεις.

Ο Γκιλ Πίνχας, λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του στρατού και του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το Τελ Αβίβ θα επιδιώξει να δώσει προτεραιότητα σε κοινά στρατιωτικά και αμυντικά προγράμματα, αντί για άμεσες χρηματικές ενισχύσεις. Οι συνομιλίες, όπως εκτίμησε, αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

«Η συνεργασία είναι πιο σημαντική από το καθαρά οικονομικό ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο… υπάρχουν πολλά πράγματα που ισοδυναμούν με χρήματα», ανέφερε ο Πίνχας στους Financial Times. «Η άποψη για αυτό πρέπει να είναι ευρύτερη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η καθαρή οικονομική υποστήριξη – ή «free money» – ύψους 3,3 δισ. δολαρίων ετησίως, την οποία το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποιεί για την αγορά αμερικανικών όπλων, αποτελεί «ένα στοιχείο του μνημονίου κατανόησης που θα μπορούσε να μειωθεί σταδιακά».

Το 2016, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης διάρκειας δέκα ετών, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2028. Η συμφωνία προβλέπει στρατιωτική βοήθεια συνολικού ύψους 38 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 33 δισ. σε επιχορηγήσεις για αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισ. για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.