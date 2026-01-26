Τα λείψανα του τελευταίου ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δίχρονης περιόδου αγωνίας για τις οικογένειες των αιχμαλώτων στο Ισραήλ και ανοίγοντας τον δρόμο για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Για μήνες, μόνο η σορός του Ραν Γκβίλι, 24χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, παρέμενε στη Γάζα.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, η οικογένεια του Γκβίλι ενημερώθηκε «ότι ο αγαπημένος τους έχει ταυτοποιηθεί και θα επιστραφεί για ταφή».

«Με αυτό, όλοι οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας έχουν επιστραφεί», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

Το Ισραήλ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας επιχείρηση» για τον εντοπισμό της σορού του Γκβίλι, υπό την αυξανόμενη πίεση να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός βασικού πυλώνα της εκεχειρίας που μεσολαβήθηκε εν μέρει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από μήνες εντάσεων και καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το επόμενο βήμα θα είναι το μερικό άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Η φάση αυτή προβλέπει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και την έναρξη διαδικασιών για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ζήτημα που παραμένει σημείο τριβής.

Οι όροι της συμφωνίας και οι καθυστερήσεις

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των εν ζωή και νεκρών ομήρων από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δεκάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και την επιστροφή σορών στη Γάζα.

Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής καθυστέρησε, καθώς η Χαμάς υποστήριξε ότι δυσκολευόταν να εντοπίσει όλα τα λείψανα των ομήρων κάτω από τα ερείπια κτιρίων που είχαν καταστραφεί κατά τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Από τους συνολικά 251 ομήρους που κρατήθηκαν στη Γάζα, πολλοί είχαν απελευθερωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συμφωνιών, ενώ άλλοι, όπως η Νόα Αργκαμάνι, διασώθηκαν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Εύθραυστη εκεχειρία και επόμενα βήματα

Η εκεχειρία έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις, ενώ η οργάνωση αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα στάδια του σχεδίου, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν στην οριστική λήξη της σύγκρουσης.

Το σχέδιο για τη «Νέα Γάζα» και οι διεθνείς πρωτοβουλίες

Ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο για μια «Νέα Γάζα», με ουρανοξύστες και τουριστικές παραλίες εικόνα που απέχει πολύ από τη σημερινή πραγματικότητα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Τραμπ προωθεί το σχέδιό του για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Ωστόσο, αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι υπονομεύει τον ρόλο του ΟΗΕ.

Τέλος, η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι διεθνείς μεσολαβητές εντείνουν τις πιέσεις και στις δύο πλευρές προκειμένου να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

