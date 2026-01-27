Αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 23χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίζ, μετράει πλέον ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στα δημοσιεύματά τους οι Πορτογάλοι.

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Αντρέ Σόι, ήρθε στην Ελλάδα για τις απαραίτητες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους και οι δύο πλευρές, όπως γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έφτασαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Λατινοαμερικάνου άσου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4.5 ετών.

Ο ατζέντης του Βραζιλιάνου εξτρέμ, μάλιστα, με ανάρτησή του στα social media ευχαρίστησε τον ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο μάνατζερ του 23χρονου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα:

«Σε ευχαριστούμε για όλα, κύριε πρόεδρε».

Δείτε τη φωτογραφία: