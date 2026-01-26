Το Σάββατο κόντρα στον Βόλο ο Μεντί Ταρέμι πήρε… ρεπό. Τα ενενήντα λεπτά του «9» προσφέρθηκαν στον άρτι αφιχθέντα από το Μαρόκο – και ούτως ή άλλως βασικό – Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στον Ρομάν Γιάρεμτσουκ που πλέον έχει πέσει στο Νο3 της ιεραρχίας (σ.σ. εξού και ο Ματίας Αλμέιδα όπως λένε οι Ισπανοί τον έχει βάλει στο μάτι και τον θέλει πλάι του στη Σεβίλλη). Και με έναν από τους δύο, όμως, η δουλειά συνεχίστηκε για τα καλά. Εκείνη που θέλει τους στράικερ του Ολυμπιακού να υπογράφουν τα… πάντα φέτος. Και ας έχουν παίξει παρέα μόλις 505 λεπτά.

Εβαλε το 16 του μαζί ο Ελ Κααμπί. Εφτασε τα 14 με τη Λεβερκούζεν ο Ταρέμι. Παρέα λοιπόν Γενάρη μήνα έχουν 30 (σε σύνολο 30 αγώνων) με τον πρώτο να έχει χάσει ένα μήνα ελέω του Κόπα Αφρικα και τον δεύτερο να καθυστερεί να ενταχθεί μιας και αποκτήθηκε στο φινάλε του καλοκαιριού. Για την απαραίτητη σύγκριση: Πέρσι ολόκληρη τη σεζόν ο Ελ Κααμπί έβαλε 27 και ο Γιάρεμτσουκ 10 σε ένα καταπληκτικό δίδυμο που επιβεβαιωμένα έκανε διαφορά στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Για την ακόμη πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση: Το φετινό δίδυμο δεν είναι τίποτα λιγότερο από το Νο7 στην Ευρώπη στην κατηγορία Best goal scoring duos (σ.σ. καλύτερα δίδυμα γκολτζήδων). Και πάντα με την υποσημείωση πως οι δυο τους τις περισσότερες φορές δεν χωρούν στην ίδια 11άδα. Στην πρώτη θέση της λίστας είναι το δίδυμο της Μπάγερν, ο στράικερ Χάρι Κέιν και ο αριστερός winger Λουίς Ντίας: Εχουν βάλει 45 (34+11) άλλα συνυπάρχοντας 2.117′ και 27 ματς. Ακολουθεί το δίδυμο της Ρεάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Βινίσιους με 41 (34+7). Και έπειτα το σχήμα σέντερ φορ, winger της Μάντσεστερ Σίτι με τον απίθανο Ερλινγκ Χάαλαντ και τον Φιλ Φόντεν: 36 (26+10). Η χρηματιστηριακή αξία Κέιν (60 εκατ.) και Ντίας (75 εκατ.); 135 εκατ ευρώ. Για Εμπαπέ (200 εκατ.) και Βίνι (150): 350 εκατ. ευρώ. Για Χάαλαντ (200 εκατ.) και Φόντεν: 280 εκατ. ευρώ.

Κάτω στα… γήινα; Ο Λουίς Σουάρες (24 γκολ) που απέκτησε από την Αλμερία με 22 εκατ. ευρώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας το καλοκαίρι με παρτενέρ τον Τριγκάο που ξεκινάει από το «10» στον 4-2-3-1 σχηματισμό του Ρόι Μπόργκες: Οι δύο τους έχουν 33 γκολ, ένα παραπάνω από το δίδυμο Φρανκουλίνο (21) και Ζούνιορ Μπρουμάδο (11) και δύο από τους Τρόι Πάροτ (20) και Σβεν Μίγιανς (11) που σαρώνουν με την Αλκμααρ. Αυτοί προηγούνται των δύο σέντερ φορ του Ολυμπιακού σε αυτή τη διεθνή κούρσα που θυμίζει εκείνο το πάντα επίκαιρο ρητό στο ποδόσφαιρο. Σε ελεύθερη μετάφραση: Δείξε μου τους επιθετικούς σου να σου πω τη… μοίρα σου. Συνολικά ο Ολυμπιακός σε 4 διοργανώσεις έχει ήδη δώσει 30 ματς. Σκόραρε στα 26. Τουλάχιστον ένας από τους δύο σέντερ φορ του έχει αγωνιστεί στα 29 (σ.σ. δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο 5-0 Κυπέλλου με τον Βόλο). Τουλάχιστον ένας από τους δύο έχει σκοράρει στα 19. Και οι δύο σε 5. Κυρίως: Από τις 17 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει ως εδώ στις 16 εκείνοι έχουν βρει δίχτυα στις 13. Καταπληκτικοί.