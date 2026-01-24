Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 3-0 σετ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volley League, με τις Ερυθρόλευκες να συνεχίζουν την νικηφόρα πορεία τους στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς «καθάρισαν» από νωρίς το παιχνίδι, έχοντας το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια και πήραν εύκολα το πρώτο σετ με 25-17. Ο Άρης ανέβασε στροφές στο δεύτερο σετ και προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των Ερυθρόλευκων, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε μαξιλαράκι ασφαλείας στο προβάδισμα (20-15) και κατέκτησε εύκολα και αυτό το σετ με 25-17.

Με το ξεκίνημα του τρίτου σετ, οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν με 8-6. Όμως, ο Ολυμπιακός δεν άφησε τις φιλοξενούμενες να ξεφύγουν και με καθαρό μυαλό στην επίθεση οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς πήραν το τρίτο σετ με 25-15 και νίκησαν με 3-0.

Τα σετ (3-0 σε 1.14): 25-17 (24’), 25-17 (25’), 25-15 (25’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-17

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17

3ο σετ: 6-8, 16-12, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Άρη από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (3/11 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Κούμπουρα 14 (12/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (4/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 7 (7/24 επ., 43% υπ. – 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 13 (11/19 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. – 15% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ. 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 78% υπ. – 33% άριστες), Καραγιάννη 1 (1/3 επ.), Σαμπάτη (λ), Ηλιουπούλου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Ραζακιά 1 (1/1 επ.)

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Όλους 5 (5/21 επ., 67% υπ.-52% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (4/12 επ.), Μερτέκη 6 (6/22 επ., 50% υπ.- 25% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 7 (7/21 επ.,), Κοκότη 5 (5/12 επ.) / Ευθυμοπούλου (λ, 33% υπ. – 21% άριστες), Τόλιου, Μπαμπαλιού (0/3 επ.), Λαμπριανίδου 2 (2/4 επ.), Αντωνιάδου

«Συγχαρητήρια στις δύο παίκτριες τις Ακαδημίας, θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Μιλάνο»

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Καλό παιχνίδι και μια εύκολη νίκη, πριν από ένα πολύ μεγάλο ματς απέναντι στην Μιλάνο. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από κάποια κομμάτια της σημερινής μας εικόνας, αν και υπήρξε ένα σημείο όπου χαλαρώσαμε λίγο και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, κάτι που μας δημιούργησε ορισμένα μικρά προβλήματα. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τις δύο παίκτριες της Ακαδημίας. Μπορεί να μην αγωνίστηκαν για πολύ, όμως στο διάστημα που βρέθηκαν στο γήπεδο, έκαναν πολύ καλή δουλειά! Οσον αφορά στο επόμενο παιχνίδι, τι να πει κανείς… Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, αναμφίβολα μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη! Ωστόσο, εδώ, με τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου μας, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από το παιχνίδι».

Κυριακή Τερζόγλου: «Ηταν θεωρητικά ένα εύκολο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και μια καθαρή νίκη. Ουσιαστικά, ήταν μια μίνι προετοιμασία ενόψει του μεγάλου ματς με την Μιλάνο».