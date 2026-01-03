Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση στο Παγκρήτιο Στάδιο και κατακτώντας το Betsson Super Cup, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του. Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια χρονιά που ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο Ηράκλειο, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και λίγο αργότερα θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω Instagram. Σε αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της κατάκτησης, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός έφτασε σε ένα «χρυσό τρεμπλ», επισφραγίζοντας μια ονειρική πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Instagram ο πρόεδρος του Ολυμπιακού:

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»!