Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Μπενχαμίν Γκαρέ με τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Ετσι αναφέρουν τουλάχιστον τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, φέρνοντας τον νεαρό μεσοεπιθετικό προ των πυλών της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ήδη τα απαραίτητα έγγραφα και αναμένεται ότι ο 25χρονος παίκτης θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη.

Ο Γκαρέ αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης, διαθέτει ταχύτητα και καλή τεχνική κατάρτιση, με την χρηματιστηριακή αξία του να αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο Αρης έχει αποκτήσει έναν εξτρέμ τον φετινό χειμώνα και πιο συγκεκριμένα τον Οτμάν Μπουσαΐντ. Ωστόσο δεν θα έλεγε «όχι» σε μια ποιοτική προσθήκη στα εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού σε πρώτη φάση.

Το who is who

Ο Μπέντζαμιν Αντόνιο Γκαρέ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Έχει ύψος 1,72 μ. και αγωνίζεται στην επίθεση, κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας ως καλό του πόδι το αριστερό. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, αργεντίνικη και ιταλική. Ανήκει στη Βάσκο ντα Γκάμα, στην οποία εντάχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2025. Το συμβόλαιό του λήγει στις 31/12/27.

Ο Γκαρέ έχει αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη. Στη ρωσική Σαμάρα κατέγραψε 61 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ. Στο παρελθόν έχει περάσει και από τη Μάντσεστερ Σίτι με την οποία έπαιξε με την U21 σε 43 αγώνες, σημειώνοντας 10 γκολ και 5 ασίστ, ενώ στην αγγλική ομάδα αγωνίστηκε και στις ομλαδες U19 και U18.

Στην Αργεντινή φόρεσε τις φανέλες των Ρασίνγκ (32 ματς, 3 γκολ, 3 ασίστ) και Ουρακάν (26 παιχνίδια 4 γκολ, 1 ασίστ), ενώ στη Βάσκο μετράει 22 συμμετοχές και μία ασίστ.