Άλλο ένα πρόβλημα προέκυψε στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού ενόψει του σημαντικού αγώνα με τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. O Φακούντο Πελίστρι αισθάνεται ενοχλήσεις και έκανε αποφόρτιση την Τρίτη (27.01), ενώ ο Καλάμπρια παραμένει εκτός προπονήσεων εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, κυκλοφορία μπάλας και πρέσινγκ, ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια (θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού), Ντέσερς, ενώ ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς.