Το βλέμμα του στο Αγρίνιο έχει στρέψει πλέον ο Άρης, ξεκινώντας ουσιαστικά από σήμερα την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (31/01) με τον Παναιτωλικό.

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τους Μιγκέλ Αλφαρέλα και Φρέντρικ Γένσεν να προπονούνται, ανεβάζοντας μάλιστα ρυθμούς σε σχέση με χθες. Οπότε, αυξάνονται και οι πιθανότητές τους για να ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας στο Αγρίνιο.

Χαμζά Μεντίλ, Σωκράτης Διούδης και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Πέδρο Άλβαρο και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.