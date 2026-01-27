Σε διαρκή επαφή βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα οι αντιπροσωπείες σε Αθήνα και Άγκυρα με στόχο την οριστικοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Τουρκία.

Έως και εχθές αργά, οι διμερείς επικοινωνίες που στο επίκεντρό τους έχουν την αντιπαραβολή των προγραμμάτων των δύο ηγετών δεν είχαν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Δεδομένο στο τραπέζι παραμένει πως Ελλάδα και Τουρκία επιθυμούν (η κάθε πλευρά για τους δικούς της λόγους) ο διμερής διάλογος να συνεχιστεί και το ΑΣΣ, που περιλαμβάνει βεβαίως και τη συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.

Από πλευράς προπαρασκευαστικών ενεργειών σε επίπεδο ατζέντας, οι πυλώνες δομημένου διαλόγου που είθισται να προηγούνται του ΑΣΣ έχουν ήδη ολοκληρωθεί και στις τρεις βαθμίδες (ΜΟΕ, Πολιτικός Διάλογος, Θετική Ατζέντα) ενώ οι δύο πλευρές έχουν πάνω – κάτω «κλειδώσει» τις θεματικές ενότητες επί των οποίων θα υπογραφούν προσεχώς οι νέες συμφωνίες συνεργασίας «χαμηλής ατζέντας» μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών υπουργείων.

Κινήσεις πρόκλησης, όπως θα μπορούσε να εκληφθεί η έκδοση διετούς NAVTEX από πλευράς Τουρκίας μέσω της οποίας δεσμεύει το μισό Αιγαίο έως τις 31/12/2027, ναι μεν ερμηνεύονται σαφώς από την Αθήνα ως πράξεις αμφισβήτησης στο πλαίσιο της τουρκικής αναθεωρητικής τακτικής, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που παραμονή συνάντησης κορυφής των δύο ηγετών, η γειτονική χώρα επιλέγει να υιοθετήσει τέτοιου είδους στάση.

Σε κάθε περίπτωση, Ελλάδα και Τουρκία έχουν καταστήσει εσχάτως σαφές πως δεν επιθυμούν έξωθεν παρεμβάσεις όσον αφορά τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, την ώρα που Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν πρόσφατα αναγνωρίσει με δημόσιες τοποθετήσεις τους πως αφενός ο ενεργός δίαυλος επικοινωνίας που έχουν εγκαθιδρύσει βοηθά στην αποσυμπίεση εντάσεων προτού αυτές μετατραπούν σε κρίσεις και αφετέρου πως τα «ήρεμα νερά» των τελευταίων δύο ετών έχουν παράγει απτά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Για την Αθήνα πάντως είναι σημαντικό να προχωρήσει ο διμερής δομημένος διάλογος με το ΑΣΣ ακόμη και αν χρειαστεί να παραδεχθούν δημοσίως οι δύο ηγέτες πως επί σειράς θεμάτων συμφωνούν ότι διαφωνούν.

Ο χρόνος για την ανακοίνωση της οριστικής ημερομηνίας διεξαγωγής του ΑΣΣ μετρά ήδη αντίστροφα. Αναφορικά, τώρα, με το χρονικό «παράθυρο» εντός του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για τις πρώτες δεκαέξι μέρες του Φεβρουαρίου, καθώς από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου η περίοδος είναι απαγορευτική λόγω Ραμαζανιού.

Έως το ΑΣΣ, κυρίαρχο κοινό θέμα στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών φαίνεται να είναι η Μέση Ανατολή και η επόμενη μέρα στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να διαγράφουν και επ’ αυτού του θέματος διαφορετικές τροχιές, καθώς η Ελλάδα κινείται –όπως πάντα – εντός Διεθνούς Δικαίου βασίζοντας τις αποφάσεις της σε ψήφισμα του ΟΗΕ, την ώρα που η Τουρκία λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ με τις διευρυμένες – εκτός κανόνων – αρμοδιότητες ως προς τον χρόνο και το εύρος της εντολής.