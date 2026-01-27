Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) η κλήρωση 3020 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 2, 24, 38, 39 και 43. Τζόκερ το 13.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, σημειώθηκε τζάκποτ στην πρώτη κύρια κατηγορία. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (29/1) και η πρώτη κύρια κατηγορία θα μοιράσει και πάλι το ποσό του 1.000.000 ευρώ

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία της Allwyn για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.