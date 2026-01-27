Η Κάρπαθος συμπεριλαμβάνεται στους δέκα «εναπομείναντες παραδείσους» του πλανήτη σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο news18.com, καταλαμβάνοντας την 6η θέση σε λίστα με προορισμούς που έχουν διατηρήσει τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Η Κάρπαθος συγκαταλέγεται στους δέκα «εναπομείναντες παραδείσους» του πλανήτη που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο news18.com. Η λίστα παρουσιάζει προορισμούς που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και δεν έχουν αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό.

Η δημοσιογραφική ομάδα του ιστότοπου συγκέντρωσε στοιχεία για μέρη που προσφέρουν ποιοτικές εμπειρίες και φυσική ομορφιά. Ανάμεσα σε τοποθεσίες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γροιλανδία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Ινδία, τη Χιλή και τις Νήσους Φερόε, η Κάρπαθος καταλαμβάνει την 6η θέση της λίστας.

Όπως αναφέρει το news18.com, «η Κάρπαθος διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και προσφέρει μια αναζωογονητική εμπειρία μακριά από τα συνηθισμένα. Παραλίες με άγρια ομορφιά, επιβλητικά ορεινά τοπία και γραφικά χωριά όπου τα τοπικά έθιμα παραμένουν ζωντανά, συνθέτουν έναν ιδανικό προορισμό με εύρος εναλλακτικών επιλογών».

Νέα έργα για την ενίσχυση του τουρισμού

Με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Καρπάθου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται να ξεκινήσουν δύο νέα έργα για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Τα έργα αφορούν τη δημιουργία και αξιοποίηση νέων αναρριχητικών πεδίων και περιπατητικών διαδρομών, με στόχο την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Καρπάθου ως ποιοτικού προορισμού και η υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών του νησιού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», δήλωσε ο δήμαρχος Καρπάθου, Μιχάλης Φελλουζής.

Χρηματοδότηση για έργα υποδομής

Παράλληλα, ο Δήμος Καρπάθου, όπω αναφέρτει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προμήθεια μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης. Η νέα μονάδα θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή 2.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως στη Χώρα της Καρπάθου, καλύπτοντας τις ανάγκες όλου του έτους.

Επιπλέον, μέσω των μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης θα διασφαλιστεί η παροχή 300 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως στην Τοπική Κοινότητα Απερίου Καρπάθου, ενισχύοντας ουσιαστικά την υδροδοτική επάρκεια της περιοχής.