Η ειδυλλιακή εικόνα της Μαρμπέγια, με τουρίστες στις παραλίες και πολυτελή αυτοκίνητα στη μαρίνα του Πουέρτο, κρύβει μια σκοτεινή πραγματικότητα. Στη «Χρυσή Ακτή» της Ανδαλουσίας, τα τελευταία χρόνια μαίνεται ένας υπόγειος πόλεμος ανάμεσα σε σουηδικές εγκληματικές οργανώσεις που έχουν μεταφέρει εκεί τις διαμάχες τους. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ο 23χρονος ράπερ Χάμζα Καρίμι, γνωστός στις αρχές της Σουηδίας για τις σχέσεις του με συμμορίες του Στοκχόλμης, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι σε δρόμο της Νουέβα Ανδαλουθία. Ο δράστης, επίσης Σουηδός, τον πλησίασε ήρεμα και τον πυροβόλησε πολλές φορές πριν συλληφθεί λίγα λεπτά αργότερα.

Για τις ισπανικές αρχές, το γεγονός ότι και οι δύο ήταν Σουηδοί δεν ήταν τυχαίο. Η Κόστα δελ Σολ έχει εξελιχθεί σε προέκταση του σκανδιναβικού υποκόσμου. Από το 2018, όταν εμφανίστηκε η διαβόητη «παρέα των Σουηδών» με επικεφαλής τον Αμίρ Μέκι, οι αρχές έχουν καταγράψει δεκάδες πυροβολισμούς, βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες που σχετίζονται με συγκρούσεις μεταξύ σουηδικών συμμοριών. Οι λόγοι ποικίλλουν: κλοπές ναρκωτικών φορτίων, οικονομικές διαφορές, εκδικήσεις ή προσπάθειες ελέγχου της τοπικής αγοράς κοκαΐνης. «Έχουν χάσει κάθε φραγμό — σκοτώνουν πλέον μέρα μεσημέρι, χωρίς να νοιάζονται αν τους βλέπουν», προειδοποιεί ο εισαγγελέας κατά των ναρκωτικών της Μαρμπέγια, Κάρλος Τεχάδα Μπανιάλες.

Η βία που μαστίζει τη Σουηδία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια έχει μεταφερθεί νοτιότερα. Οι συμμορίες Foxtrot, Rumba, Tadese και Goulara, που συγκρούονται για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών στη Σκανδιναβία, έχουν βρει στη νότια Ισπανία έναν χώρο για ξεκαθαρίσματα και «επιχειρήσεις». Από το 2019, η ισπανική αστυνομία έχει συστήσει ειδική μονάδα στην Κόστα δελ Σολ για τέτοιου είδους εγκλήματα, με δεκάδες συλλήψεις, ανάμεσά τους και μεγάλες φυσιογνωμίες του σουηδικού οργανωμένου εγκλήματος.

Τα τελευταία χρόνια, η αστυνομία παρατηρεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο: οι εκτελεστές γίνονται όλο και πιο νέοι. Τον περασμένο Φεβρουάριο, συνελήφθη στη Μαρμπέγια ένας 17χρονος από το Γκέτεμποργκ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Ισπανία αποκλειστικά για να διαπράξει φόνο. Η υπόθεση αποκάλυψε ένα δίκτυο στρατολόγησης εφήβων μέσω εφαρμογών όπως το Telegram και το Signal, όπου «εργολάβοι» του εγκλήματος προσλαμβάνουν προσωρινά ανήλικους εκτελεστές. Οι αρχές μιλούν πλέον για «crime as a service», ένα είδος Uber του εγκλήματος.

Οι κοινωνιολόγοι εξηγούν ότι πολλοί από αυτούς τους νέους μεγαλώνουν σε φτωχές συνοικίες των μεγάλων σκανδιναβικών πόλεων, όπου η βία είναι ο μόνος τρόπος κοινωνικής ανέλιξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σουηδό εγκληματολόγο Manne Gerell, τα τελευταία χρόνια οι δράστες προέρχονται όλο και περισσότερο από οικογένειες μέσης τάξης — «παραδοσιακά σκανδιναβοί, ξανθοί, με μπλε μάτια», όπως σημειώνει και ο δημοσιογράφος Diamant Salihu.

Η εξάπλωση των σκανδιναβικών μαφιών στην Ισπανία έχει ανησυχήσει τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο Σουηδός εισαγγελέας Έρικ Φόγκελσμπο, εκπρόσωπος της χώρας στην Eurojust, επισημαίνει ότι «σε έναν ολοένα πιο διεθνή κόσμο, είναι φυσιολογικό φαινόμενα εθνικής κλίμακας να επηρεάζουν και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η Europol εγκαινίασε φέτος το πρόγραμμα GRIMM, μια διεθνή επιχείρηση συνεργασίας αστυνομικών υπηρεσιών από δώδεκα χώρες, ανάμεσά τους η Ισπανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία. Χάρη στη συνεργασία αυτή, η κατάσταση προς το παρόν παραμένει υπό έλεγχο. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν οι αρχές, «κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Κόστα δελ Σολ δεν θα γίνει το επόμενο πεδίο μαχών της σκανδιναβικής μαφίας».