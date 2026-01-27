Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (27/1) η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 198 είναι οι εξής: 13, 18, 19, 29 και 32. Αριθμοί Eurojackpot είναι οι 8 και 9.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κύρια κατηγορία. Στην επόμενη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το Eurojackpot θα μοιράσει 17 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του Allwyn Store App.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.