Από σήμερα, Τρίτη ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ. Όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις από τα ΑΤΜ.

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών των συνταξιούχων, θα ακολουθήσουν οι καταβολές των επιδόμάτων του ΟΠΕΚΑ.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου έχουν ως εξής:

– Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Στην ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από τις 5.00 σήμερα το απόγευμα.

– Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Οι πληρωμές των επιδομάτων

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, με την πίστωση των ποσών να γίνεται από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθούν και οι καταβολές όλων των υπολοίπων επιδομάτων του Οργανισμού, όπως τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επιπλέον, όσοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 υπέβαλαν αίτηση έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου για το 2025, θα λάβουν το ποσό που τους αναλογεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Όσοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση φέτος, θα εισπράξουν αναδρομικά και τις έξι δόσεις της ενίσχυσης.