Το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τη δήλωση ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων, η οποία αποτελεί και την τελική προθεσμία καθώς νομικά δεν προβλέπεται νέα παράταση.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε ακινησία, χωρίς να συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Το υπουργείο καλεί τους συντηρητές να ελέγξουν τα πελατολόγιά τους και να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούν, εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί, ενώ οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώσουν και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας.

Παρότι το πλαίσιο είναι γνωστό εδώ και καιρό, η υποχρέωση δήλωσης των ανελκυστήρων εξακολουθεί να αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για την καταχώριση στο Μητρώο Ανελκυστήρων λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν προβλέπεται νέα παράταση.

Η διαδικασία της δήλωσης δεν συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Το υπουργείο κάλεσε τους συντηρητές να ελέγξουν τα πελατολόγιά τους και να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούν, εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώσουν και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας.

Τα βήματα για τη δήλωση

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Αν υπάρχει πιστοποίηση

Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

Τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου. Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Κυρώσεις για μη δήλωση

Όπως επισημαίνεται, κάθε ανελκυστήρας που δεν θα απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα. Χωρίς αριθμό απογραφής, σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακινητοποιηθεί και θα σφραγιστεί, ενώ οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Στόχος του μέτρου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη χώρα λειτουργούν συνολικά 750.000 έως 900.000 ανελκυστήρες. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τον Ιούνιο του 2026 θα διατηρήσουν ίδιο καθεστώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με όσους είχαν δηλώσει νωρίτερα.

Ο βασικός στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση της συντήρησης.