Ο Φερνάντο Αλόνσο εντάχθηκε στην Aston Martin το 2023, όταν ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ αποσύρθηκε από την F1.

Το 2024, ο Αλόνσο υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026, αλλά πέρυσι άφησε να εννοηθεί ότι θα αποχωρήσει από το άθλημα για άλλη μια φορά , ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα του.

Ο 44χρονος Αλόνσο, δύο φορές πρωταθλητής και ο γηραιότερος οδηγός της F1 στο grid, είχε αποχωρήσει από την F1 το 2019, για να τρέξει σε άλλα αθλήματα, πριν επιστρέψει το 2021.

Η ομάδα έχει νέα πρόσωπα και ηγεσία με ε τον θρυλικό σχεδιαστή αυτοκινήτων Adrian Newey, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της ομάδας.

Η Aston Martin αναμένεται να είναι δυνατή μέσα στο 2026, αλλά αυτό θα το δείξει ο χρόνος, όταν τα αυτοκίνητα βγουν στην πίστα.

Πέρυσι, ο Ισπανός μίλησε για τη συνταξιοδότησή του με ενθουσιασμό: «Εξαρτάται από το πώς θα νιώθω σωματικά και ψυχικά», είπε όταν ρωτήθηκε ποιοι παράγοντες θα τον έπειθαν να αποσυρθεί στο τέλος του 2026.

«Αλλά δεν ξέρω. Δεν έχω ξεκάθαρη ιδέα. Αν το αυτοκίνητο δεν παει καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η τελευταία μου χρονιά.»

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιο πιθανό η Aston Martin να ξεκινήσει δυναμικά το 2027 ή το 2028 και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην ομάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν το 2026 δεν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.