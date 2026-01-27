H χρονιά του 2026 είναι πολύ σημαντική για τη Red Bull, καθώς φέτος θα κατεβάσει στις πίστες για πρώτη φορά μία μονάδα ισχύος την οποία έχει κατασκευάσει η ίδια, σε συνεργασία με τη Ford.

Το νέο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας εντυπωσιάζει (όπως και αυτά των McLaren και Mercedes), με τα πολύ λεπτά και μικρά σε μέγεθος πλευρικά ψυγεία του, που κατεβαίνουν προς τα κάτω στο πίσω μέρος, για να τροφοδοτήσουν με αέρα το επάνω χείλος του διαχύτη.

Οι πρώτες επίσημες δοκιμές εξέλιξης των νέων μονοθεσίων για τη σεζόν του 2026 ξεκίνησαν, χθες, (Δευτέρα 26/1) στην πίστα της Βαρκελώνης. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε τρεις ημέρες δοκιμών αυτό το πενθήμερο, μέχρι την Παρασκευή (30/1).