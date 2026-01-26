Ιδιωτικό δικινητήριο αεροσκάφος Bombardier Challenger 600 με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ στη Μαῐν, μετατρέποντας το σε πύρινη σφαίρα.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε το περιστατικό και ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

Μετά τη συντριβή αναπτύχθηκε μεγάλη πυρκαγιά, καθώς το αεροσκάφος ήταν γεμάτο καύσιμα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η τύχη των επιβατών και τα στοιχεία τους.

Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με οκτώ επιβαίνοντες σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Μπάνγκορ, στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ. Το μικρό δικινητήριο αεροσκάφος μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα τη στιγμή της απογείωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η τύχη των επιβαινόντων.

Η FAA ανέφερε ότι το αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 600 συνετρίβη περίπου στις 19:45 τοπική ώρα. Η υπηρεσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Κυβερνητικός αξιωματούχος, που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς, δήλωσε ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, καθώς το σκάφος ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση.

Πριν από το δυστύχημα στο αεροδρόμιο έπεφτε ελαφρύ χιόνι, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο ατύχημα.

Έρευνα για τα αίτια και τα στοιχεία του αεροσκάφους

Την ώρα της συντριβής ίσχυε προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα σε μεγάλο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, τρίτης μεγαλύτερης πόλης της περιοχής.

Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Μέιν από το Τέξας, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το Ρόιτερς. Η εταιρεία που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του επιχειρηματικού jet έχει την ίδια διεύθυνση με το δικηγορικό γραφείο Άρνολντ & Ίτκιν.

Βάσει των αρχείων της FAA, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.