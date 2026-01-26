Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Γκούμας, μίλησε στην εκπομπή των «ΝΕΩΝ», Footballtalk, και τον Νίκο Τζουάννη για τον Παναθηναϊκό, τα όσα έζησε στην ομάδα, τη σχέση του με την οικογένεια Βαρδινογιάννη αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ. Αναφερόμενος στον Ισπανό προπονητή, υποστήριξε:

«Κατ αρχήν πρέπει να στηρίξουμε τον κ. Μπενίτεθ. Αυτό είναι δεδομένο. Το βιογραφικό του είναι τεράστιο. Οι εμπειρίες του είναι τεράστιες. Έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ, έχει συνεργαστεί με παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Είμαστε μαζί του. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει ο κύριος Μπενίτεθ να καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλαμπ τεράστιο και η ήττα δεν είναι ότι δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε ένα πρότζεκτ σε 1,5 2 χρόνια. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή, θέλει άμεσα αποτελέσματα. Μπορεί να είναι εκτός πρωταθλήματος φέτος η ομάδα, αλλά υπάρχουν. Υπάρχει το Κύπελλο, υπάρχει η Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αφήνει όλα αυτά. Αυτούς τους στόχους να περνάνε έτσι, με το σκεπτικό ότι έχουμε ένα πρότζεκτ σε 1,5 2 χρόνια να πετύχουμε. Όχι.

Ο Παναθηναϊκός οφείλει να πετύχει το τώρα. Πρέπει να δώσει ο κύριος Μπένετ μια ταυτότητα. Ποια είναι η φιλοσοφία του; Εγώ δεν έχω καταλάβει όλο αυτό το διάστημα. O κύριος Μπενίτεθ τη φιλοσοφία θέλει να περάσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πότε παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πότε παίζει με τετράδα, πότε βάζει δύο επιθετικούς. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει μια ταυτότητα. Πρέπει να δει τι χαρακτηριστικά χρειάζονται, ποιο σχηματισμό θέλει να επιλέξει, να επιλέξει και τα χαρακτηριστικά των παικτών να τα υποστηρίξει.

Ο κόσμος, όμως, έχει αρχίσει να έχει αμφιβολίες. Μήπως ο κύριος Μπενίτεθ ήρθε εδώ να πειραματιστεί κάποια πράγματα; Μήπως λόγω ηλικίας δεν έχει την όρεξη; Όχι, είμαστε με τον κύριο Μπενίτεθ. Αλλά κι ο κύριος Μπενίτεθ οφείλει προς την ιστορία του Παναθηναϊκού να φτιάξει μια ομάδα που να φέρνει άμεσα αποτελέσματα άμεσα. Νομίζω όμως ότι επειδή γίνονται και πολλές ανακατατάξεις, βλέπετε στο ρόστερ. Φεύγουν παίκτες, έρχονται 10 παίκτες. Ίσως θέλει να κάνει μια αξιολόγηση του ρόστερ, αλλά δεν πρέπει να την κάνει αξιολόγηση. Την αξιολόγηση θα την κάνει στις προπονήσεις, όχι στους αγώνες. Εγώ βλέπω ότι κάνει αξιολογήσεις στα επίσημα παιχνίδια. Αυτό είναι το λάθος.

Η αξιολόγηση θα γίνει στις προπονήσεις και από εκεί θα αποφασίσει ποιοι πρέπει να φύγουν, ποιους παίκτες πρέπει να φέρει. Και αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Δεν πρέπει επειδή είναι ο κύριος Μπενίτεθ να είναι στο απυρόβλητο, να γίνεται κριτική, εποικοδομητική κριτική και να μην φοβόμαστε. Τα λάθη πρέπει να επισημαίνονται. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη γιατί μέσα από την εποικοδομητική κριτική θα βοηθηθεί και ο ίδιος και πρέπει και οι συνεργάτες του και αυτοί που είναι στο τεχνικό τιμ, αλλά και αυτοί ο κύριος ο Τάκης Φύσσας, ο Κοτσώνης να του πούνε κόουτς εδώ είσαι λάθος. Να μη φοβούνται να του πουν ότι επειδή είναι ο Μπενίτεθ να μην του πούμε. Μην τον προσβάλουμε. Όλοι κρίνονται βάσει των αποτελεσμάτων και βάσει της απόδοσης της ομάδας. Και η ομάδα φαίνεται ότι δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πρέπει να πάει σε καλό δρόμο για να έχει αισιοδοξία για το μέλλον».

Σχετικά με τις αλλαγές συστημάτων του Ισπανού προπονητή, ο κ. Γκούμας ανέφερε: «Πολύ δύσκολο αυτό. Δεν έχει την ταυτότητά του. Οι απαιτήσεις του κάθε σχηματισμού είναι διαφορετικές. Άλλος παίζει φουλ μπακ. Στην τριάδα, άλλος παίζει στην τετράδα. Γενικά δεν είναι τόσο εύκολο να αφομοιωθεί όταν κάθε τρεις μέρες αλλάζει το σχηματισμό».

