Οι κάρτες του διαιτητή Ματσούκα έκαναν ζημιά στον Άρη κόντρα στον Λεβαδειακό, πέραν εκείνης που έκανε ο ίδιος στον εαυτό του στην τελευταία φάση του αγώνα.

Έξι κίτρινες αντίκρισαν οι «κιτρινόμαυροι». Ασχέτως που οι μισές ελέγχονται, δύο παίκτες της ομάδας θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα.

Ο Μόντσου συμπλήρωσε έξι και ο Αθανασιάδης τρεις, το οποίο σημαίνει ότι θα χάσουν ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι κόντρα σε Παναιτωλικό (εκτός), ΠΑΟΚ, (εντός), ΝΠΣ Βόλο (εκτός) και Κηφισιά (εντός).

Παράλληλα ο Γιαννιώτας βρίσκεται στο όριο με δύο, όπως και άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές! Πιο συγκεκριμένα, αυτοί είναι οι Γαλανόπουλος, Πέρεθ, Μεντίλ, Παναγίδης και Άλβαρο.