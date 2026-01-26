Το Football Talk με νέα εκπομπή στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube! ️

Ο Ελ Κααμπί επέστρεψε και η παρουσία του αλλάζει ξανά τις ισορροπίες, δίνοντας επιθετική ώθηση και περισσότερες επιλογές στην ομάδα του σε μια περίοδο όπου κάθε παιχνίδι έχει αυξημένο βάρος. Την ίδια ώρα, ο Άγιαξ επιχειρεί restart ακολουθώντας τη «συνταγή» της Λεβερκούζεν, επενδύοντας σε ένταση, ταχύτητα και ξεκάθαρο πλάνο, ενώ ο Αντρέ Λουίζ ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές για την άμεση προσαρμογή και προσφορά του.

Στην ΑΕΚ, το μεταγραφικό μέτωπο παραμένει ανοιχτό με ξεκάθαρη προτεραιότητα την απόκτηση μέσου που θα κάνει τη διαφορά. Το τεχνικό επιτελείο θέλει να «τελειώσει» άμεσα το θέμα, ώστε η ομάδα να μπει στην τελική ευθεία με πλήρες ρόστερ. Το ρεπό λειτουργεί ως ευκαιρία αποσυμπίεσης, όμως στο βάθος υπάρχει ήδη ο Ολυμπιακός, με το επικείμενο ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, βλέπει το απουσιολόγιο να αδειάζει μετά από έναν μήνα και ταξιδεύει στη Λιόν σχεδόν πλήρης, με στόχο όχι απλώς ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Η αγωνιστική εικόνα βελτιώνεται, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και το ευρωπαϊκό ματς αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.

Στον Άρη, όμως, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και η φετινή εικόνα μοιάζει να μην έχει «γιατρειά». Η αγωνιστική αφέλεια των παικτών, σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα λάθη, στοιχίζουν βαθμούς και αφήνουν έντονο προβληματισμό. Οι επιλογές και οι αποφάσεις του Χιμένεθ μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με τον ίδιο να παραδέχεται δημόσια πως η ομάδα δεν παίζει το ποδόσφαιρο που απαιτείται, «όχι ποδόσφαιρο του… δρόμου», αλλά οργανωμένο και ανταγωνιστικό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο το τι πήγε λάθος, αλλά αν και πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα στη συνέχεια της σεζόν.