Έρχεται η e-κπαίδευση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή: Από ένα ραντεβού στον γιατρό, μια αίτηση στο gov.gr ή μια απλή επικοινωνία με την οικογένεια. Άλλωστε, η ψηφιακή πραγματικότητα παραμένει για πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία δύσκολη, απαιτητική και συχνά αποτρεπτική.

Με στόχο, λοιπόν, την άρση των ψηφιακών ανισοτήτων, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά στον άνθρωπο, μέσα από οργανωμένους, προσβάσιμους και φιλικούς Κόμβους σε όλη τη χώρα. Έτσι, υπεγράφησαν Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την έγκριση λειτουργίας 120 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για ηλικιωμένους και 75 για άτομα με αναπηρία.

«Για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και για άτομα με αναπηρία, η ψηφιακή πραγματικότητα μοιάζει απρόσιτη, σύνθετη και αποθαρρυντική. Με τους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης θέλουμε να κάνουμε το αυτονόητο: να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και υποστήριξη», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης θα λειτουργούν ως σημεία εκπαίδευσης, υποστήριξης και καθοδήγησης, παρέχοντας πρακτική βοήθεια σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία του κράτους και της καθημερινότητας.