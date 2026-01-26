Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακαλεί πρόστιμα που είχαν επιβληθεί λανθασμένα για δήθεν ρευματοκλοπές και επιστρέφει χρήματα σε πολίτες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις, ανακαλώντας πρόστιμα που είχαν επιβληθεί λανθασμένα για δήθεν ρευματοκλοπές και επιστρέφοντας χρήματα σε πολίτες. Παράλληλα, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και στοχευμένων ελέγχων, επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο και να μειώσει το κόστος για όλους.

Ρευματοκλοπή: Πώς ο ΔΕΔΔΗΕ μειώνει το κόστος για όλους

Το πρόβλημα

• Ετήσια επιβάρυνση της αγοράς ενέργειας ύψους 450 εκατ. ευρώ

• Πρόσθετο κόστος περίπου 60 ευρώ ετησίως για κάθε συνεπή καταναλωτή

• Εκτίμηση για περίπου 400.000 παροχές με φαινόμενα ρευματοκλοπής

Η λύση

• Πάνω από 50.000 έλεγχοι ετησίως, με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και τηλεμέτρησης

• Στοχευμένοι έλεγχοι βάσει «έξυπνων» δεδομένων

• Σωρευτική μείωση ρευματοκλοπής κατά 18% την περίοδο 2024–2025

Όφελος για τους καταναλωτές

• Εκτιμώμενη συνολική εξοικονόμηση έως 200 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024–2025

Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση έως 600 ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ – Πώς να τα διεκδικήσετε

Αποζημίωση έως 600 ευρώ μπορούν να λάβουν οι καταναλωτές των οποίων οι ηλεκτρικές συσκευές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού στο δίκτυο χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών και στη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης για βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ποσό και όροι αποζημίωσης

Ανώτατο ποσό: Η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τύπο παροχής.

Κάλυψη: Περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των κατεστραμμένων συσκευών.

Εξαιρέσεις: Δεν καλύπτονται διαφυγόντα κέρδη ή άλλες έμμεσες ζημίες.

Προϋποθέσεις για έγκριση

Για να εγκριθεί η αποζημίωση, απαιτείται:

• Άμεση ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ και υποβολή αίτησης μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από το περιστατικό.

• Επιβεβαίωση από τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ ότι η ζημιά προκλήθηκε από τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού.

• Διαθεσιμότητα των συσκευών για έλεγχο πριν από οποιαδήποτε επισκευή.

• Παρουσίαση παραστατικών από ηλεκτρολογικό συνεργείο που αποδεικνύουν τη ζημιά και το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.

• Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του ποσού αποζημίωσης ως πλήρη εξόφληση της ζημίας.

Διαδικασία και χρόνοι εξέτασης

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός 15 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση έγκρισης, η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας:

• Τα στοιχεία των συσκευών για έλεγχο.

• Τα αποδεικτικά έγγραφα, όπως τιμολόγια ή βεβαιώσεις συνεργείου.

• Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους.

• Την υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά μέσω gov.gr.

Η διαδικασία είναι απλή και παρέχει ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές που επηρεάζονται από τεχνικά προβλήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης.