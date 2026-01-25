Πέντε άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στο Βερολίνο, σε διαμέρισμα της οδού Wichmannstraße, στην περιοχή Tiergarten. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (25 Ιανουαρίου 2026) από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι τραυματίες εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού κέντρου επιχειρήσεων του Βερολίνου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για το συμβάν. Οι έρευνες στον χώρο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD, ένας από τους τραυματίες κατάφερε να μεταβεί μόνος του στο κοντινό νοσοκομείο Franziskus για να ζητήσει βοήθεια.

Στο σημείο του περιστατικού, ασθενοφόρα και γιατροί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, έναν άνδρα και δύο ακόμη άτομα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Αστυνομική κινητοποίηση και αποκλεισμός της περιοχής

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οπλισμένες με πολυβόλα, φρουρούν τις εισόδους του νοσοκομείου Franziskus στην οδό Budapester Straße, όπου μεταφέρθηκαν κάποιοι από τους τραυματίες.

Η περιοχή γύρω από την οδό Wichmannstraße έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ η επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.