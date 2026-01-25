Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Valentino Garavani, ιδρυτής του οίκου μόδας Valentino.

Η διαδοχή της περιουσίας του, αξίας άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, προκαλεί συζητήσεις.

Η περιουσία περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα και ένα γιοτ 46 μέτρων, το TM Blue One, που αγοράστηκε από τον Valentino το 1994 και διαχειρίζεται από την Seaboats Srl.

Ο θάνατος του διάσημου σχεδιαστή Valentino Garavani σε ηλικία 93 ετών, ιδρυτή του πολυτελούς οίκου μόδας Valentino, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαδοχή της περιουσίας του, η οποία εκτιμάται σε πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ. Στην τεράστια αυτή περιουσία περιλαμβάνονται πολυτελή ακίνητα στην Ιταλία και διεθνώς, καθώς και ένα εντυπωσιακό γιοτ 46 μέτρων, το οποίο φέρει τα αρχικά των γονιών του, Teresa και Mauro.

Το σκάφος, γνωστό ως TM Blue One, κατασκευάστηκε το 1988 από το ναυπηγείο Picchiotti – σήμερα τμήμα του Ομίλου Italian Sea – βάσει σχεδίου του Gerardo Gilgenast. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πλοία της εποχής του, συνδυάζοντας κομψότητα και τεχνολογική καινοτομία.

Ο Valentino απέκτησε το TM Blue One στις αρχές του 1994. Σήμερα, το σκάφος ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία Seaboats Srl, η οποία ειδικεύεται στην ενοικίαση θαλάσσιων και ποτάμιων σκαφών με πλήρωμα.

Σύμφωνα με ναυτικά συστήματα παρακολούθησης, το γιοτ βρισκόταν μέχρι πρόσφατα αγκυροβολημένο στο Βιαρέτζιο, δίπλα στο Regina d’Italia – το γιοτ του σχεδιαστή Stefano Gabbana, το οποίο έχει τεθεί προς πώληση από το καλοκαίρι.

Η αξία του TM Blue One εκτιμάται περίπου στα 12,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ετήσιο λειτουργικό του κόστος αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση του τεχνικού γραφείου του καπετάνιου Alberto Bertacca, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο.

Αρχικά το σκάφος είχε μήκος 41 μέτρα, ωστόσο μετά από ανακατασκευή στο ναυπηγείο Lusben του Βιαρέτζιο, το κύτος του επεκτάθηκε στα 46,27 μέτρα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυτελή του εικόνα.

Η εταιρεία Seaboats Srl, με έδρα στη Ρώμη και μοναδικό διευθυντή τον Piero Villani, διατηρεί τα γραφεία της στη Via Condotti 11 και συνεχίζει να δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ναυλώσεων πολυτελών σκαφών.