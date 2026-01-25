Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι.

Μέσω ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιτυχία της ομάδας αποτελεί πηγή συγκίνησης και υπερηφάνειας για όλη τη χώρα.

Δείτε την ανάρτησή του:

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026