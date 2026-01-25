Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι.

Μέσω ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιτυχία της ομάδας αποτελεί πηγή συγκίνησης και υπερηφάνειας για όλη τη χώρα.

Δείτε την ανάρτησή του:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα