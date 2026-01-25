Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σημειώνοντας ιστορική επιτυχία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης. Στον μικρό τελικό, η ελληνική ομάδα επικράτησε της Ιταλίας, “βυθίζοντας” την και εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος εξέφρασε την ανακούφισή του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, τονίζοντας ότι η ομάδα ήθελε πολύ να φύγει από την Κωνσταντινούπολη με αυτό το μετάλλιο και η προσπάθεια επιτέλους καρποφόρησε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Καταφέραμε επιτέλους να πάρουμε ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την προχθεσινή, κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο για πολλούς λόγους.

Για εμάς τους ίδιους, για την προσπάθεια, για το ότι έχουμε καλή ομάδα, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο. Η εμφάνισή μας νομίζω σήμερα δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλο να μπει ούτε μία στιγμή στο παιχνίδι και πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.

Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά μέσα που πρώτη φορά έπαιξαν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή.

Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη που έχει τρομερή παράδοση. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ενδιάφερε αν θα είναι με ένα γκολ ή πέντε, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι. Πανηγυρίζαμε πιο πολύ από τα γκολ που πετύχαμε”.