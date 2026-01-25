Τραγικός θάνατος του παλαίμαχου διαιτητή βόλεϊ Τάσου Ιορδανίδη, που εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του στην περιοχή Δαφνές, Καστελλόκαμπος Πατρών.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του τραγικού θανάτου του παλαίμαχου διαιτητή βόλεϊ, Τάσου Ιορδανίδη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Ο 75χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στις Δαφνές, στον Καστελλόκαμπο Πατρών.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με το tempo24.gr, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ακούστηκε έκρηξη μέσα στο σπίτι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν έγκαιρα.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο δυνατός κρότος που ακούστηκε προήλθε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από γκαζάκια που υπήρχαν στον χώρο.

Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης συνεχίζονται. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.