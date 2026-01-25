Προκηρύχθηκε θέση παιδιάτρου για την Κύθνο, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο του νησιού, με στόχο να καλυφθεί μια βασική ανάγκη των κατοίκων. Στην αφίσα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται: «Τα παιδιά μας μεγαλώνουν απομονωμένα με όλες τις δυσκολίες της ζωής σε ένα μικρό νησί. Η παιδιατρική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδης ανάγκη. Ο παιδίατρος θα έχει μισθό από το κράτος και επιπλέον 1.000 ευρώ μηνιαίο επίδομα από τον Δήμο Κύθνου».

Ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, εξηγεί ότι μέχρι σήμερα στο νησί δεν υπήρχε παιδίατρος. «Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Αναγκαζόμαστε, λοιπόν, να δίνουμε ένα έξτρα οικονομικό κίνητρο για να προσελκύσουμε», σημειώνει.

Η ιατρική κάλυψη στο νησί

Η Κύθνος αριθμεί περίπου 1.700 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ωστόσο ο πραγματικός πληθυσμός είναι πλέον μεγαλύτερος, καθώς πολλοί νέοι κάτοικοι – Έλληνες και αλλοδαποί – έχουν εγκατασταθεί μόνιμα λόγω της ανάπτυξης του νησιού.

Αυτή τη στιγμή, η ιατρική κάλυψη βασίζεται σε τρεις αγροτικούς γιατρούς, χωρίς κανέναν ειδικευμένο. Ο τρίτος γιατρός ανέλαβε πρόσφατα, αντικαθιστώντας τον προκάτοχό του. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος, ο Δήμος παρέχει εδώ και χρόνια επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς – αρχικά 350 ευρώ, σήμερα 500 ευρώ – και έχει προκηρύξει επιπλέον θέσεις για ειδικούς γιατρούς με επίδομα 1.000 ευρώ.

Η απομόνωση του χειμώνα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύθνος είναι η περιορισμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση τους χειμερινούς μήνες. Το καλοκαίρι τα δρομολόγια είναι συχνά, αλλά από το φθινόπωρο και μετά μειώνονται σημαντικά, ενώ σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ακυρώνονται πλήρως.

«Με τα απαγορευτικά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν γίνονται ούτε τα μισά δρομολόγια», εξηγεί ο δήμαρχος. Σήμερα δεν υπάρχει πλοίο από Πειραιά, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιούνται μόλις τρία δρομολόγια την εβδομάδα. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και την τροφοδοσία του νησιού, το οποίο απέχει μόλις 1 ώρα και 50 λεπτά από το Λαύριο.

Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση

Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζονται και στην εκπαίδευση. «Δεν υπάρχει χημικός, κι έτσι αναγκάζονται καθηγητές άλλων ειδικοτήτων να διδάσκουν. Παράλληλη στήριξη δεν έχουμε», επισημαίνει ο κ. Γαρδέρης. Οι θέσεις προκηρύσσονται, ωστόσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Κύθνου σχεδιάζει να συμπεριλάβει στον φετινό προϋπολογισμό επίδομα στέγασης ύψους 250 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να ενισχυθεί η προσέλκυση προσωπικού και στον τομέα της Παιδείας.

Παρόμοιες κινήσεις και σε άλλα νησιά

Η Κύθνος δεν αποτελεί εξαίρεση. Πολλοί νησιωτικοί δήμοι λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον γιατρών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος Αστυπάλαιας, για παράδειγμα, προσφέρει στεγαστικό επίδομα έως 600 ευρώ για γιατρούς και 200 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Τήνου παρέχει επίδομα στέγασης έως 400 ευρώ στους γιατρούς και έχει επεκτείνει τη ρύθμιση σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Παρόμοιο μέτρο ύψους 200 ευρώ εφαρμόζει και ο Δήμος Κυθήρων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού.