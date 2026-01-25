Υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για σπουδές στο Χάρβαρντ είχε λάβει ο Έντι Ράμα, σύμφωνα με ανάρτηση της Νίκης Τζαβέλλα. Η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός της Αλβανίας φοίτησε στο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ με οικονομική στήριξη από ελληνικό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε η κ. Τζαβέλλα στο «Χ» (πρώην Twitter), η ίδια, ως αντιπρόεδρος του ιδρύματος και υπεύθυνη για την επιλογή υποτρόφων από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είχε συμβάλει καθοριστικά στην απόφαση να δοθεί η υποτροφία στον τότε δήμαρχο Τιράνων.

Σπουδές στη σχολή John F. Kennedy School of Government

Σύμφωνα με την ίδια, ο Έντι Ράμα επελέγη για να φοιτήσει στη σχολή John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ, με χρηματοδότηση ελληνικού ιδρύματος, σε περίοδο που δραστηριοποιούνταν ακόμη στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η κ. Τζαβέλλα σημειώνει ότι ο Ράμα είχε έντονη ακαδημαϊκή φιλοδοξία, ενώ υπενθυμίζει πως από τη μητέρα του διαθέτει ελληνική καταγωγή. Ο ίδιος πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα.

Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο . Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία , από ο,τι αυτός . Με ΚΟΡΥΦΑΙΟ λάθος μου , ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χαρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος. ΓΙΑΥΤΟ μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο Δήμαρχο… — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026

Η ανάρτηση μετά την επίθεση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο

Η ανάρτηση της κ. Τζαβέλλα ήρθε ως αντίδραση στην πρόσφατη λεκτική επίθεση του Έντι Ράμα προς τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος, στη διάρκεια συνόδου για την αειφόρο ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απάντησε ειρωνικά και με αιχμές προς τους Έλληνες, μετά από ερώτηση του Ντεφτέριος, σε δημόσια συζήτηση στο συνέδριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κ. Τζαβέλλα χαρακτήρισε την επιλογή της να του δοθεί υποτροφία ως «κορυφαίο λάθος», εκφράζοντας την απογοήτευσή της και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, «κανένας εχθρός δεν είναι ασφαλέστερος από εκείνον που έχεις ευεργετήσει».

Το περιστατικό στο Αμπού Ντάμπι

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο συντονιστής της συζήτησης, Τζον Ντεφτέριος, πρόφερε λανθασμένα το όνομα του Ράμα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός απάντησε με σχόλια που ξεπέρασαν το προσωπικό επίπεδο και απέκτησαν γενικευμένο χαρακτήρα.

Αργότερα, επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, αναφέροντας: «Είναι απίστευτο το πώς μια φράση που διατυπώθηκε με χιούμορ αποκόπτεται πλήρως από το πλαίσιο της και μετατρέπεται σε εργαλείο δημόσιας επίθεσης με εθνικιστικό πάθος – κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα μίντια της Αθήνας!».