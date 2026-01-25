Αλλαγές δεν θα υπάρχουν μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα οι μισθοί των πιλότων θα αναβαθμιστούν εξίσου σημαντικά, μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τους αναλυτές, μέσα στη νέα σεζόν, το δίδυμο Φερστάπεν και Χάμιλτον θα μαζέψουν όλο το…χαρτί.

Όπως αναφέρει το έγκριτο επιχειρηματικό περιοδικό Forbes μπορεί ο Χάμιλτον να παραμένει και τη νέα σεζόν ο πιο ακριβοπληρωμένος πιλότος – με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 70 εκατομμύρια δολάρια – όπως ο Φερστάπεν χάρη στα επικείμενα μπόνους που θα προκύψουν είναι πολύ πιθανόν να ξεπεράσει το επτά φορές Παγκόσμιο πρωταθλητή σε έσοδα.

Ακολουθούν οι ταλαντούχοι πιλότοι της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, που πέτυχαν επάξια σημαντική αύξηση των προσωπικών τους απολαβών, χάρη στα παχυλά μπόνους που έλαβαν από τη McLaren, καθώς και το δίδυμο συνέβαλε στη νίκη της ομάδας στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν! Πάντως, η Ferrari πιστεύετε ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τους πιλότους της ( Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον) σε σύγκριση με τις επιδόσεις της, που αποτελούν τον αδύναμο κρίκο του πρωταθλήματος εδώ και πολλά χρόνια.