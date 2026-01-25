Η σωστή φόρτωση του αυτοκινήτου δεν σημαίνει μόνο ασφάλεια στον δρόμο αλλά και οικονομία στα καύσιμα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι σε ένα υπερφορτωμένο αυτοκίνητο η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να ξεπεράσει το 25 – 30%! Αν μάλιστα συνδυαστεί και με μπαγκάζια στην οροφή – που αυξάνουν την αντίσταση του αέρα – τότε το σίγουρο είναι ότι ο δείκτης καυσίμου θα αρχίζει να κατεβαίνει ακόμη πιο γρήγορα.

Για αυτό απαιτείται ένας σωστός υπολογισμός ώστε τα περιττά να μένουν στο σπίτι.

Οι βαλίτσες και οι υπόλοιπες αποσκευές ( μικρά νεσεσέρ, σακούλες κ.α) δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού.

Τα βαριά αντικείμενα τοποθετούνται στο κάτω τμήμα του χώρου αποσκευών και πρέπει να ακουμπούν στα πίσω καθίσματα.

Καλό είναι τα βαριά αντικείμενα για να μην γλιστρούν και να δένονται με ιμάντες ή και δίχτυα πρόσδεσης.

Οι αποσκευές διακοπών (τσάντες, ψάθες παραλίας, στρώματα και φουσκωτές βάρκες) θα πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να γεμίζουν τον άδειο χώρο γύρω από τα βαρύτερα αντικείμενα – και όσο το δυνατόν πιο ‘πυκνά’. Αποφεύγετε να φορτώνετε αντικείμενα πάνω από τη γραμμή των πίσω καθισμάτων. Υπάρχει κίνδυνος να εκσφενδονιστούν και να τραυματίσουν τους επιβάτες σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Λόγω του βαρύτερου φορτίου, πρέπει να ρυθμίζεται η πίεση ελαστικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όταν ένα αυτοκίνητο είναι φορτωμένο, έχει ως αποτέλεσμα το εμπρός τμήμα να ανασηκώνεται και τη νύχτα οι προβολείς του αυτοκινήτου να τυφλώνουν τους οδηγούς που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ρυθμίζετε ανάλογα τη δέσμη. Στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα η δέσμη ρυθμίζεται αυτόματα.

Μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας ξεφορτώνουμε αμέσως τις βαλίτσες, αφού βάρος ίσον επιπλέον κατανάλωση.