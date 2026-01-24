Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί σε επαρχιακή οδό του Έβρου για παράνομη προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ένας συλληφθείς λειτουργούσε ως προπομπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος μετέφερε πέντε μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα σε δεύτερο όχημα.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα από τις αστυνομικές αρχές.

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν σε επαρχιακή οδό του Έβρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, κατηγορούμενοι για παράνομη προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο ένας από τους συλληφθέντες οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, προκειμένου να αποφύγουν οι δράστες ενδεχόμενους αστυνομικούς ελέγχους.

Ο δεύτερος αλλοδαπός οδηγούσε άλλο Ι.Χ.Ε. όχημα, στο οποίο μετέφερε παράνομα πέντε μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δύο οχήματα καθώς και κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.