Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους το διάστημα από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ παροχές, καθώς και επιστροφές εισφορών.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των ποσών. Συγκεκριμένα, στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα πιστωθεί συνολικό ποσό 2.396.873.399,20 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους, που αφορά την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4778/2021, που αφορά ασφαλισμένους των οποίων εκκρεμεί η οριστική απονομή σύνταξης.

Την ίδια ημέρα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και στην καταβολή 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους, που αφορά επιστροφές εισφορών μη μισθωτών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, στο διάστημα από 26 έως 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθεί ποσό 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές, κυρίως σε συνταξιούχους που ανέμεναν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 55.200.000 ευρώ σε 70.080 δικαιούχους. Αναλυτικότερα, 19.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα, ενώ 15.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Επιπλέον, 20.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ενώ 1.200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.