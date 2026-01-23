Ο πρώην Ολυμπιακός αθλητής σνόουμπορντ, Ράιαν Γουέντινγκ, συνελήφθη ως ο εγκέφαλος διεθνούς βίαιης οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με το NBC News και αξιωματούχους επιβολής του νόμου.

Συνελήφθη ο πρώην Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, καθώς φέρεται να είναι ο εγκέφαλος μιας από τις πιο βίαιες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου που επικαλείται το NBC News.

Ο 44χρονος καταζητούνταν από το FBI με την κατηγορία ότι διηύθυνε διασυνοριακή εγκληματική οργάνωση, υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 60 τόνων κοκαΐνης ετησίως στο Λος Άντζελες μέσω φορτηγών από το Μεξικό. Η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi είχε αναφερθεί στις κατηγορίες αυτές σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, είχε συγκρίνει τον Wedding — γνωστό και με τα προσωνύμια “Public Enemy”, “El Jefe” και “Giant” — με τους διαβόητους βαρόνους των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ και Χοακίν “El Chapo” Γκουσμάν.

Τον Μάρτιο, το FBI είχε εντάξει τον Γουέντινγκ στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων, προσφέροντας αμοιβή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.

Οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψή του σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το πρωί.

Κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και εκφοβισμό μαρτύρων

Ο Καναδός πρώην αθλητής είχε ήδη κατηγορηθεί, σύμφωνα με κατηγορητήριο που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, για απόπειρα δολοφονίας και άλλες πράξεις που συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής του οργάνωσης.

Τον Νοέμβριο αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο που τον συνέδεε με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του. Σύμφωνα με τις αρχές, ο μάρτυρας δολοφονήθηκε σε εστιατόριο, αφού ο Wedding φέρεται να είχε “τοποθετήσει επικήρυξη” για τον ίδιο και τη σύζυγό του, χρησιμοποιώντας καναδική ιστοσελίδα για να εντοπίσει το ζευγάρι.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σειρά βαριών ποινικών κατηγοριών, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργών και τη διασύνδεση της οργάνωσης με άλλα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.