Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 εκτέλεσαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM.

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφθασαν στη Μόσχα – Θα έχουν συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πέμπτη αποκάλυψε κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι επίκειται τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα που καταρτίζονται σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον βρίσκονται «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό, αλλά τα κείμενα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», σημειώνοντας πως αυτό αποδίδει καρπούς, ενώ υπογράμμισε ότι και η Ρωσία θα πρέπει να επιδείξει την ίδια βούληση ώστε να σταματήσει την επιθετικότητά της.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι ο διάλογός του με τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν ήταν απλός», ωστόσο χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση που είχαν λίγο πριν από την ομιλία του στο Φόρουμ.